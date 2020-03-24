Пытавшегося скрыть свой визит за границу жителя Саратовской области отправили на самоизоляцию
На прошлой неделе, 19 марта, на горячую линию «ЦМК» по вопросам информирования граждан во время пандемии коронавируса Саратовской области поступил звонок от пожилой женщины, которая рассказала о необычном поведении внука.
Как сообщил «КП-Саратов» советник министра Александр Колоколов, человек приехал из-за рубежа, но сообщать об этом в поликлинику не хотел.
Его родственница обратилась к специалистам за разъяснениями, что делать и куда идти. По ее мнению, такое поведение недопустимо.
- Информация незамедлительно поступила в поликлинику, был указан адрес. Человек находится на самоизоляции, — уточнила министр здравоохранения Наталья Мазина.
Она отметила, что такая мера действует в отношении любого жителя региона.
ИСТОЧНИК KP.RU