Пытавшегося скрыть свой визит за границу жителя Саратовской области отправили на самоизоляцию

24 Март 2020 2020-03-24T07:21:36+03:00

Гражданин не хотел обращаться в поликлинику

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На прошлой неделе, 19 марта, на горячую линию «ЦМК» по вопросам информирования граждан во время пандемии коронавируса Саратовской области поступил звонок от пожилой женщины, которая рассказала о необычном поведении внука.

Как сообщил «КП-Саратов» советник министра Александр Колоколов, человек приехал из-за рубежа, но сообщать об этом в поликлинику не хотел.

Его родственница обратилась к специалистам за разъяснениями, что делать и куда идти. По ее мнению, такое поведение недопустимо.

- Информация незамедлительно поступила в поликлинику, был указан адрес. Человек находится на самоизоляции, — уточнила министр здравоохранения Наталья Мазина.

Она отметила, что такая мера действует в отношении любого жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU