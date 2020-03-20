2020-03-20T16:34:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области пенсионерка пожаловалась на вернувшегося из-за границы внука

Она просила помощи медиков, чтобы убедить его пройти обследование на коронавирус
Екатерина Семенова
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Пенсионерка проявила сознательность и позвонила на горячую линию по коронавирусуПенсионерка проявила сознательность и позвонила на горячую линию по коронавирусуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На горячие линии по вопросам информирования граждан во время пандемии коронавируса, подведомственные министерству здравоохранения Саратовской области, за две недели поступило более 150 звонков.

Как сообщил «КП-Саратов» советник министра Александр Колоколов, это телефон в ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» 8(8452) 41-13-37 (звонить можно в рабочее время) и круглосуточный номер в Центре медицины катастроф 8(8452)79-93-12 и 8(8452) 79-93-13.

- Жители активно пользуются горячими линиями, задают вопросы о причинах, симптомах, профилактике инфекционных заболеваний и коронавируса, в частности, — отметил Александр Колоколов.

Также жителей интересует порядок действий при возвращении из-за рубежа: что делать и куда обращаться.

- Вчера поступило обращение на горячую линию «ЦМК» пожилая женщина и рассказал о внуке. Он недавно приехал из-за рубежа и почему-то не хочет сообщить об этом в поликлинику. Бабушка считает такое поведение внука неправильным. И спрашивала специалистов, что делать и куда идти. По ее мнению, внук должен заявить о себе, по необходимости пройти обследования. Радуют такие звонки. Люди проявляют гражданскую сознательность. Минздрав всецело приветствует такую ответственность и всеми силами помогает, — отметил Александр Колоколов.

Напомним, в Саратовской области действуют и другие горячие линии ведомств. В систему информирования граждан включена и служба 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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