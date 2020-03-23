Спаслись мать, жена и ребенок: В Саратове дебошир пытался выкинуть всю свою семью из окна

23 Март 2020 2020-03-23T23:12:18+03:00

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В Саратове вечером 23 марта могла произойти трагедия – из окна пятого этажа мужчина пытался выкинуть двух женщин и ребенка.

Как сообщает сайт ЧП-Саратов, житель Ленинского района Саратова пытался выбросить в окно свою мать, супругу и грудного ребенка.

ЧП произошло на проспекте Строителей, 25 А, в квартире на пятом этаже.

Неадекватный 40-летний глава семейства устроил в квартире дебош, разгромил мебель и посуду и в итоге попытался убить всех домочадцев, выкинув их из окна.

Трагедию предотвратили полицейские, которых вызвали после шума и криков соседи. Дебошир задержан, на месте ЧП работают следователи. Помощь спасателей и медиков не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU