Спаслись мать, жена и ребенок: В Саратове дебошир пытался выкинуть всю свою семью из окна
В Саратове вечером 23 марта могла произойти трагедия – из окна пятого этажа мужчина пытался выкинуть двух женщин и ребенка.
Как сообщает сайт ЧП-Саратов, житель Ленинского района Саратова пытался выбросить в окно свою мать, супругу и грудного ребенка.
ЧП произошло на проспекте Строителей, 25 А, в квартире на пятом этаже.
Неадекватный 40-летний глава семейства устроил в квартире дебош, разгромил мебель и посуду и в итоге попытался убить всех домочадцев, выкинув их из окна.
Трагедию предотвратили полицейские, которых вызвали после шума и криков соседи. Дебошир задержан, на месте ЧП работают следователи. Помощь спасателей и медиков не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU