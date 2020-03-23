2020-03-23T17:14:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Гибрид вируса летучих мышей и атипичной пневмонии: Информацию о разработке нового вируса ученые из США разместили в СМИ еще в 2015 году

Исследования первоначально велись в китайском Ухане
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Статью о новом вирусе американские ученые опубликовали еще в 2015 годуСтатью о новом вирусе американские ученые опубликовали еще в 2015 году
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Еще в 2015 годув британском журнале Nature была опубликована статья – отчет об экспериментах на летучих мышах и создании нового вируса.

Как описал его один из соавторов исследования ученый из Университета Северной Каролины (США) Ральф Баррик, это гибридный вирус создан путем скрещения заболевания летучих мышей и основы вируса атипичной пневмонии.

Химера (гибридный вирус) инфицировала именно клетки дыхательных путей человека. Об этом также говорилось в статье.

При этом, как выяснилось, первоначальные исследования проводились Барриком с коллегами из Института вирусологии в китайском Ухане.

Напомним, именно из этого китайского города началось распространение коронавируса COVID-19.

Ученые из США заявили, что их вирус не имеет ничего общего с бушующим по миру COVID-19. При этом, результаты своих исследований более нигде не обнародовали.

Издатели британского журнала Nature, где опубликована статья, не удалили ее с сайта, но снабдили предисловием, что она может быть использована "для создания различных непроверенных теорий о возникновении коронавируса".

Подробнее о скандале с публикацией американских ученых читайте на сайте KP.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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