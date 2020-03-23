2020-03-23T15:42:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: О рейсе, на котором прилетела заразившаяся коронавирусом жительница Саратова, узнали сразу

Обращение с призывом откликнуться пассажиров рейса появилось спустя три дня после подтверждения инфекции у местной жительницы
Дарья Вострикова
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Надежда МатвееваНадежда МатвееваФото: Дарья Вострикова
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В Роспотребнадзоре сразу знали о номере рейса, на котором прилетела жительница Саратова с коронавирусом. Об этом на брифинге в Минздраве 23 марта заявила корреспонденту «КП-Саратов» Надежда Матвеева, замглавы регионального Роспотребнадзора.

- Региональный Минздрав не отрабатывает контактных (людей, которые вступили в контакт с носителем коронавируса), этим занимается федеральная служба (Роспотребнадзор).

О рейсе мы узнали сразу и в тот же день отработали, — заявила Надежда Матвеева.

Напомним, заражение у местной жительницы анализы подтвердили 19 марта. Госпитализирована женщина была 18 марта. Рейс SU 1358 из Москвы в Саратов прибыл 13 марта, на нем она прилетела, вернувшись накануне из Италии.

Публично номер рейса, которым она прибыла в Саратов, был назван 22 марта. Это было сделано для того, чтобы призвать граждан, которые летели там же, сообщить о состоянии здоровья по телефону и в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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