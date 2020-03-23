Роспотребнадзор: О рейсе, на котором прилетела заразившаяся коронавирусом жительница Саратова, узнали сразу
В Роспотребнадзоре сразу знали о номере рейса, на котором прилетела жительница Саратова с коронавирусом. Об этом на брифинге в Минздраве 23 марта заявила корреспонденту «КП-Саратов» Надежда Матвеева, замглавы регионального Роспотребнадзора.
- Региональный Минздрав не отрабатывает контактных (людей, которые вступили в контакт с носителем коронавируса), этим занимается федеральная служба (Роспотребнадзор).
О рейсе мы узнали сразу и в тот же день отработали, — заявила Надежда Матвеева.
Напомним, заражение у местной жительницы анализы подтвердили 19 марта. Госпитализирована женщина была 18 марта. Рейс SU 1358 из Москвы в Саратов прибыл 13 марта, на нем она прилетела, вернувшись накануне из Италии.
Публично номер рейса, которым она прибыла в Саратов, был назван 22 марта. Это было сделано для того, чтобы призвать граждан, которые летели там же, сообщить о состоянии здоровья по телефону и в поликлинику по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU