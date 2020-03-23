Медицинские маски в Саратовскую область приедут из Китая

23 Март 2020 2020-03-23T14:16:55+03:00

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Министр Наталья Мазина на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 23 марта рассказала о поставке масок.

Она объяснила, что в рамках федерального штаба по коронавирусу направлена заявка на обеспечение населения масками. Они поступают из КНР в Россию, определена квота, в том числе и на Саратовскую область.

В ближайшее время они будут в «достаточно большом количестве».

Об ограничениях по количеству при продаже сказано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU