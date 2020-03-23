Медицинские маски в Саратовскую область приедут из Китая
Наталья Мазина пообещала скорую поставку медицинских масок в Саратов
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Министр Наталья Мазина на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 23 марта рассказала о поставке масок.
Она объяснила, что в рамках федерального штаба по коронавирусу направлена заявка на обеспечение населения масками. Они поступают из КНР в Россию, определена квота, в том числе и на Саратовскую область.
В ближайшее время они будут в «достаточно большом количестве».
Об ограничениях по количеству при продаже сказано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU