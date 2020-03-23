В Саратове выпала месячная норма осадков
Высота снежного покрова — до 18 см
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За минувшие сутки 22 марта в Саратове выпала месячная норма осадков.
Как сообщила «КП-Саратов» заместитель начальника областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, аналогичная ситуация наблюдалась в других районах.
По средним подсчетам, в районах области выпало от 80 до 120%. Например, сильные осадки были зафиксированы в Ершове — до 26 мм.
Высота снежного покрова в лесной зоне достигает 18 см.
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ИСТОЧНИК KP.RU