2020-03-23T14:00:31+03:00
Общество

В Саратове выпала месячная норма осадков

Высота снежного покрова — до 18 см
Екатерина Семенова
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За минувшие сутки 22 марта в Саратове выпала месячная норма осадков.

Как сообщила «КП-Саратов» заместитель начальника областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, аналогичная ситуация наблюдалась в других районах.

По средним подсчетам, в районах области выпало от 80 до 120%. Например, сильные осадки были зафиксированы в Ершове — до 26 мм.

Высота снежного покрова в лесной зоне достигает 18 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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