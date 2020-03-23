Охотсезон открыт: Из-за снегопадов гуси летят низко и становятся легкой добычей стрелков

23 Март 2020 2020-03-23T13:36:59+03:00

Начавшийся на неделю раньше сезон охоты на птиц не был остановлен возвращением зимы

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В комитете охотхозяйства Саратовской области сообщили, что снежная погода не внесла корректив в сроки охотничьего сезона.

- В минувшие выходные охота на гуся уже состоялась и очень удачная. В снегопад птицы летят ниже, облегчая задачу охотникам, — уточнила корреспонденту «КП-Саратов» представитель областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Сезон охоты на пернатых в южных районах области открылся на неделю раньше — с 21 марта. Он был перенесен из-за ранней весны. Сейчас можно было бы скорректировать график, но для этого нужны согласования с Минприроды, что займет много времени.

В минувшие выходные, несмотря на снегопад, вовсю били птицу в Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском, Ровенском районах.

Весенняя охота на гусей, селезней, уток и вальдшнепа в охотничьих угодьях по всей Саратовской области открывается с 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU