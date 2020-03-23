2020-03-23T13:18:18+03:00
Происшествия

Саратовская полиция раскрыла два случая хищения денег с банковских карт

В обоих случаях жертвами мошенников стали пенсионеры
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В феврале 57-летний житель Заводского района Саратова лишился 4,3 тыс. рублей. Их вывели через приложение в его телефоне, которое управляло банковской картой.

В рамках уголовного дела полиция установила, что деньги увели две молодые знакомые пострадавшего мужчины. С ними он как раз «обмывал» получение пенсии. Женщины признались, что перевели средства, а затем потратили их на личные нужды.

В Татищеве 59-летняя гражданка обнаружила пропажу со счета 7 087 рублей. Их также списали через приложение в мобильнике. Как выяснилось, номер телефона долгое время не использовался, был заблокирован, а далее передан другому клиенту сотовой связи. Новый владелец получил доступ к чужим финансам. Устоять перед соблазном мужчина не смог. Его вычислили — это житель Хабаровского края, который временно живет в Саратовской области. Теперь ему, как и двум молодым девушкам из первой истории, придется в регионе задержаться — на время следствия по уголовным делам с них взяли подписку о невыезде.

Всем им грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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