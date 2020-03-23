Трассы Саратовской области чистят 275 машин

23 Март 2020 2020-03-23T10:45:09+03:00

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В Саратовской области региональные трассы чистят 275 единиц техники.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минтрансе, дорожные службы работают круглосуточно.

В понедельник, 23 марта, после обильного снегопада, больше всего техники выведено на уборку трасс в Пугачевском, Балаковском, Саратовском, Вольском, Марксовском, Воскресенском, Самойловском и Энгельсском районах.

- Сильный снег и ветер наблюдаются в Ивантеевском, Краснопартизанском, Пугачевском районах. Снег, низовая метель и сильный ветер зафиксированы в Балаковском, Ртищевском, Турковском районах. Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает жителей области: при неблагоприятных погодных условиях автолюбителям, по возможности, лучше воздержаться от поездок, — отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU