Снег в Саратове чистят более 200 машин

23 Март 2020 2020-03-23T09:37:01+03:00

На уборку снега вышли более 200 машин Фото: Екатерина Семенова

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На уборку улиц Саратова от снега утром 23 марта вышли 204 машины МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, 210 единиц техники работали ночью.

Кроме того, снег убирают 204 сотрудника муниципальных предприятий.

На дороги и тротуары высыпано 963 тонны песко-соляной смеси и 479 тонн реагентов.

Из Саратова уже вывезено 2 тыс. кубометров снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU