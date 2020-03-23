Снег в Саратове чистят более 200 машин
Вывезено 2 тыс. кубометров снега
На уборку снега вышли более 200 машинФото: Екатерина Семенова
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На уборку улиц Саратова от снега утром 23 марта вышли 204 машины МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, 210 единиц техники работали ночью.
Кроме того, снег убирают 204 сотрудника муниципальных предприятий.
На дороги и тротуары высыпано 963 тонны песко-соляной смеси и 479 тонн реагентов.
Из Саратова уже вывезено 2 тыс. кубометров снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU