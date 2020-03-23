Панков: Решение Володина поможет полностью обновить балаковский электротранспорт

23 Март 2020 2020-03-23T09:48:41+03:00

Такие троллейбусы из Москвы уже поступили в Балаково

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов» отметил расторопность балаковских властей в вопросе передачи троллейбусов из столицы в регионы

- Балаково опередил областной центр, и в эти выходные в Москве получил 20 троллейбусов. Как вы помните, столица переходит на электробусы, а действующий транспорт собиралась передать регионам, и Вячеслав Володин добился решения в пользу нашей области.

Отмечу: в Балаково решение спикера поможет полностью заменить износившийся парк городского электротранспорта. Сегодня на городские и пригородные маршруты ежедневно выходит 15 единиц подвижного состава, этим троллейбусам по 12, а то и по 20 лет. А троллейбусам, которые прибудут из Москвы, всего по 2 года. Это очень важно для удобства и безопасности пассажиров, — написал Панков.

Напомним, Энгельс получит 20 таких же троллейбусов, Саратов — только десять.

ИСТОЧНИК KP.RU