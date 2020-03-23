Возле пруда под Саратовом рыбаки нашли мумию мужчины

23 Март 2020 2020-03-23T08:29:05+03:00

Труп пролежал на берегу несколько месяцев

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Следователи Базарно-Карабулакского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области устанавливается личность и причины смерти мужчины, труп которого был найден 21 марта вблизи села 3-я Коммуна Воскресенского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, двое саратовцев, приехавших на местный пруд порыбачить, неподалеку от водоема наткнулись на мумифицированные останки тела неизвестного мужчины. О страшной находке они сообщили в полицию.

По предварительным данным, тело мужчины находилось на открытой местности несколько месяцев.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU