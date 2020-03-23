Возле пруда под Саратовом рыбаки нашли мумию мужчины
Следователи Базарно-Карабулакского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области устанавливается личность и причины смерти мужчины, труп которого был найден 21 марта вблизи села 3-я Коммуна Воскресенского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, двое саратовцев, приехавших на местный пруд порыбачить, неподалеку от водоема наткнулись на мумифицированные останки тела неизвестного мужчины. О страшной находке они сообщили в полицию.
По предварительным данным, тело мужчины находилось на открытой местности несколько месяцев.
Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU