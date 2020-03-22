Назван номер рейса, которым летела зараженная коронавирусом жительница Саратова

22 Март 2020 2020-03-22T20:54:38+03:00

Всех, кто был в этом самолете, просят сообщить в поликлинику о своем состоянии

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Назван номер рейса, которым прибыла в Саратов из Москвы 13 марта зараженная коронавирусом жительница областного центра — SU 1358.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в оперативной штабе при правительстве Саратовской области.

Граждан, которые летели этим рейсом, призвали сообщить о состоянии здоровья по телефону и в поликлинику по месту жительства. Признаки ОРВИ — сигнал для вызова врача на дом или звонка в скорую помощь по номеру 103.

Для осмотра приедут медицинские работники и при необходимости возьмут материалы для анализа.

Нужно соблюдать правила карантина и не выходить на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU