МЧС объявило в Саратовской области штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

22 Март 2020 2020-03-22T20:36:51+03:00

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Завтра, 23 марта, в Саратовской области ожидаются сильные осадки: 15-49 мм, в северной половине региона будет метель.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, на улице будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 16-21 м/с.

Из-за такой непогоды МЧС объявило штормовое предупреждение.

По прогнозу на дорогах региона будет больше аварий, причина тому – метель и гололед. В первый день непогоды на трассах уже произошло не одно столкновение.

Напомним, что Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно аккуратными и осторожными на дорогах, а также отказаться от поездок на летней резине.

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ИСТОЧНИК KP.RU