Пропавшая в Саратове Раиса Нестерова найдена мертвой

22 Март 2020 2020-03-22T14:45:03+03:00

О ней ничего не было известно с 22 декабря

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Пропавшая в Саратове 73-летняя Раиса Нестерова (Подкидышева) найдена мертвой.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Всем большое спасибо, просьба снять репосты, — сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт».

О пенсионерке ничего не было известно с 22 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU