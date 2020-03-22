Пропавшая в Саратове Раиса Нестерова найдена мертвой
О ней ничего не было известно с 22 декабря
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Пропавшая в Саратове 73-летняя Раиса Нестерова (Подкидышева) найдена мертвой.
- Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Всем большое спасибо, просьба снять репосты, — сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт».
О пенсионерке ничего не было известно с 22 декабря 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU