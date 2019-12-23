В Саратове ищут 73-летнюю Раису Нестерову
В Саратове пропала 73-летняя Раиса Нестерова.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиаз Аллерт», о женщине ничего не известно с 22 декабря.
Известно, что ее рост 165 см, телосложение худощавое, длинные седые волосы собраны в хвост, темные глаза. Пенсионерка не ориентируется в пространстве.
На момент пропажи она была одета в зеленое драповое пальто, оттенком ближе к салатовому, черные колготки, тапочки и платок.
Вчера для ее поисков волонтеры собрались у штаба, расположенного на Буровой улице, 25а. Неравнодушные саратовцы добирались самостоятельно или на машинах.
Однако поиски не закончились нахождением Раисы Нестеровой, о пенсионерке до сих пор ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU