В Саратове ищут 73-летнюю Раису Нестерову

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-23T08:56:23+03:00

Волонтеры уже отправлялись на поиски

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В Саратове пропала 73-летняя Раиса Нестерова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиаз Аллерт», о женщине ничего не известно с 22 декабря.

Известно, что ее рост 165 см, телосложение худощавое, длинные седые волосы собраны в хвост, темные глаза. Пенсионерка не ориентируется в пространстве.

На момент пропажи она была одета в зеленое драповое пальто, оттенком ближе к салатовому, черные колготки, тапочки и платок.

Вчера для ее поисков волонтеры собрались у штаба, расположенного на Буровой улице, 25а. Неравнодушные саратовцы добирались самостоятельно или на машинах.

Однако поиски не закончились нахождением Раисы Нестеровой, о пенсионерке до сих пор ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU