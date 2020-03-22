Вячеслава Володина не пустили в цеха «СЭПО»

22 Март 2020 2020-03-22T12:02:15+03:00

Диалога с руководителем завода за круглым столом не получилось

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Вчера, 21 марта, в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram volodin.saratov появилась публикация репортажа журналистов ГТРК «Саратов» о совещании на заводе.

- Очень тяжело работать. Были вынуждены людей убрать на две третьих. Люди сидят, не работают, переживают, некоторые не выдерживают — инфаркты, — поделилась инженер-технолог предприятия Елена Холоднюк.

Под угрозой сокращения почти тысяча человек.

На вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о причинах увольнений людей, генеральный директор ОАО «СЭПО» Евгений Резник ответил, что они приносят достаточно серьезные убытки предприятию.

Вячеслав Володин призвал его бороться за производство, а не идти по пути сокращений.

В цеха завода председателя Госдумы по неизвестной причине не пустили. Не получилось разговора и за круглым столом.

- Нам куда более важно, чтобы тысяча человек осталась работать на заводе, имела место, зарплату. Огромные предприятия не могут быть семейными. Обязательно инвесторы, партнерство, те, кто приходят и вкладывают инвестиции, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы предложил встретиться через неделю в Москве по этому вопросу и посоветовал подготовить за это время свои конкретные идеи — как восстановить производство холодильников и сохранить рабочие места для саратовцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767981" frameborder="0"></iframe> Совещание с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина на заводе СЭПО.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU