Вячеслава Володина не пустили в цеха «СЭПО»
Вчера, 21 марта, в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram volodin.saratov появилась публикация репортажа журналистов ГТРК «Саратов» о совещании на заводе.
- Очень тяжело работать. Были вынуждены людей убрать на две третьих. Люди сидят, не работают, переживают, некоторые не выдерживают — инфаркты, — поделилась инженер-технолог предприятия Елена Холоднюк.
Под угрозой сокращения почти тысяча человек.
На вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о причинах увольнений людей, генеральный директор ОАО «СЭПО» Евгений Резник ответил, что они приносят достаточно серьезные убытки предприятию.
Вячеслав Володин призвал его бороться за производство, а не идти по пути сокращений.
В цеха завода председателя Госдумы по неизвестной причине не пустили. Не получилось разговора и за круглым столом.
- Нам куда более важно, чтобы тысяча человек осталась работать на заводе, имела место, зарплату. Огромные предприятия не могут быть семейными. Обязательно инвесторы, партнерство, те, кто приходят и вкладывают инвестиции, — подчеркнул Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы предложил встретиться через неделю в Москве по этому вопросу и посоветовал подготовить за это время свои конкретные идеи — как восстановить производство холодильников и сохранить рабочие места для саратовцев.
Совещание с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина на заводе СЭПО.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU