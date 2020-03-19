Вячеслав Володин провел совещание на СЭПО

19 Март 2020 2020-03-19T17:09:20+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область.

Как сообщили в группе сторонников спикера в соцсети в Instagram, он уже успел посетить завод СЭПО-ЗЭМ, где провел совещание.

Председатель ГД обсудил с руководством завода перспективы вывода предприятия из кризиса, а также возможности для развития. Ранее с просьбой о помощи к нему обратились члены профсоюзной организации.

Напомним, на заводе была остановлена производственная линия по изготовлению холодильников «Саратов». Под сокращение могут попасть до тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU