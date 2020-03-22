2020-03-22T09:19:52+03:00
Общество

Акция для паникеров из магазина в Саратове попала на «Пикабу»

Введены ограничения на покупки
Дарья Вострикова
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Массовый психоз из-за коронавируса в Саратове настолько суровый, что даже попал на информационно-развлекательный сайт «Пикабу».

Внимание пользователя под ником Tubuscuc привлекли снимки табличек, установленных в магазине «Лента» областного центра.

Так, за три пачки макарон Makfa придется отдать 34 рублей 89 копеек. Если вы решите купить больше, цена возрастает до 50 рублей 19 копеек. При покупке туалетной бумаги по акции, не более двух штук каждого вида товара в день по одной карте, три рулона обойдутся в 114 рублей 99 копеек. Для тех, кто желает больше, цена за каждую последующую упаковку составит 188 рублей 99 копеек.

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Автором этих фотографий, которые появились в паблике «Саратов онлайн», является пользователь соцсети «ВКонтакте» Игорь Константинов. Мужчина сыронизировал над специальными ценами для паникеров и уточнил, что никакого ажиотажа нет.

В комментариях под записью его поддержали местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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