Коронавирус в Саратове, новости на 21 марта 2020 года: под наблюдением находятся 179 человек

21 Март 2020 2020-03-21T08:54:09+03:00

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Саратовской области на утром 21 марта 2020 года.

Как сообщает региональный оперативный штаб на своем канале, по данным на 09:00, остается подтвержденным один случай.

Также 179 человек находятся под медицинским наблюдением, а 170 — сняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU