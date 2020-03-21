Коронавирус в Саратове, новости на 21 марта 2020 года: под наблюдением находятся 179 человек
Подтвержденным остается один случай
Оперативные данные на утро 21 марта
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Саратовской области на утром 21 марта 2020 года.
Как сообщает региональный оперативный штаб на своем канале, по данным на 09:00, остается подтвержденным один случай.
Также 179 человек находятся под медицинским наблюдением, а 170 — сняли.
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ИСТОЧНИК KP.RU