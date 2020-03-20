В Саратовской области не проверили на коронавирус 572 вернувшихся из-за рубежа

20 Март 2020 2020-03-20T19:02:30+03:00

Власть просит граждан самим сообщить о себе, а не скрываться

Изменить размер текста: A A

На совещании по противодействию распространению коронавируса на территории Саратовской области обсудили алгоритм работы.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в нашем регионе количество зараженных коронавирусом не выросло — это один человек.

По словам министра здравоохранения Натальи Мазиной, было отработано 1 814 человек — их обзвонили и посетили. 812 граждан были взяты под контроль, среди них есть те, кого было решено госпитализировать для обследования.

- Предусмотрены места для взрослых, детей и даже беременных, — заверила министр.

По ее словам, отработан алгоритм действий по лицам, прибывшим из-за рубежа, но не вставших на учет и не отправившихся на карантин. Напомним, об этом сегодня писала «Комсомолка».

- Ставим на учет тех, кто разговаривает с нами через дверь, делаем пометку для полиции, — рассказала Наталья Мазина.

Она пояснила председателю правительства Александру Стрелюхину, что осталось проверить 572 человека, прибывших из-за рубежа. С ними планируют завершить работу к понедельнику.

- Доберитесь до каждого, — поручил Александр Стрелюхин. Он поставил задачу отрабатывать каждого нового приехавшего в течение суток.

Зампред Сергей Наумов доложил, что Саратовский госуниверситет не только отправил студентов на удаленное обучение, но и перевел всех сотрудников старше 60 лет, а также беременных женщин на работу на дому. По его словам, такую же практику следует взять на вооружение и другим вузам.

- Просим СМИ обратиться к вернувшимся из-за рубежа гражданам, чтобы они сами заявились, позвонили, а не ждали звонка. К ним приедут. Сейчас очень много работы, а счет идет на короткое время, — отметил Наумов.

Также Александр Стрелюхин заявил, что необходимо продолжать активно сотрудничать с прессой, предоставлять данные, чтобы не возник «вакуум информации, который порождает недоверие».

ИСТОЧНИК KP.RU