2020-03-20T18:59:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области на 20 марта: ситуация стабильная

По-прежнему официально подтвержден один случай
Екатерина Семенова
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В Саратовской области проходит заседание оперативного штаба по коронавирусуВ Саратовской области проходит заседание оперативного штаба по коронавирусуФото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области вновь собрался оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его ведет вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин.

Александр Стрелюхин Фото: Александр Уриевский

Александр СтрелюхинФото: Александр Уриевский

По словам начальника Роспотребнадзора области Ольги Кожановой, в регионе под наблюдение за сутки взяли 38 человек, вернувшихся из других регионов и стран. При этом с января обследованы и постепенно выводятся из карантина 170 человек.

30 потенциальных носителей вируса проходят обследование в Центре эпидемиологии, из них трое поступили за последние сутки — они прибыли из Италии, Болгарии и Египта.

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

Ольга КожановаФото: Александр Уриевский

Всего в регионе остается прежнее количество зараженных коронавирусом – официально подтвержден один случай у женщины, приехавшей из Италии. Обследованы за весь период 600 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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