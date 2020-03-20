Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области на 20 марта: ситуация стабильная
В правительстве Саратовской области вновь собрался оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его ведет вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин.
Александр СтрелюхинФото: Александр Уриевский
По словам начальника Роспотребнадзора области Ольги Кожановой, в регионе под наблюдение за сутки взяли 38 человек, вернувшихся из других регионов и стран. При этом с января обследованы и постепенно выводятся из карантина 170 человек.
30 потенциальных носителей вируса проходят обследование в Центре эпидемиологии, из них трое поступили за последние сутки — они прибыли из Италии, Болгарии и Египта.
Ольга КожановаФото: Александр Уриевский
Всего в регионе остается прежнее количество зараженных коронавирусом – официально подтвержден один случай у женщины, приехавшей из Италии. Обследованы за весь период 600 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU