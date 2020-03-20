Володин назвал Энгельсский район примером для строителей Саратова

20 Март 2020 2020-03-20T11:57:48+03:00

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Второй точкой рабочей поездки 20 марта председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина стал поселок Приволжский в Энгельсском районе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикер ГД посетил строящуюся школу.

По словам Вячеслава Володина, работы на объекте идут неплохими темпами, лучше, чем в микрорайоне «Авиатор» в Саратове. При этом нет «штурмовщины», и строители соблюдают качество.

- К 1 сентября успеют. Молодцы, — уверен Володин.

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Он отметил, что подрядчик обещает сдать объект уже к 10 августа. Тогда планируется еще раз провести встречу и обсудить, что делать дальше.

- Соберемся с родительским комитетом, учителями, а потом в бассейн, детей проведем, я об этом, — пошутил Володин.

Председатель ГД в очередной раз подчеркнул, что в Энгельсском районе сейчас показывают пример работы: и для строителей школы в «Авиаторе», и для тех, кто занимается в Саратове парковыми зонами, готовит проекты, проводит конкурсы.

Напомним, ранее жители Приволжского возмущались недостаточными, на их взгляд, работами на школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU