Жители Приволжского написали открытое письмо Радаеву, Стрелюхину, Бусаргину и Тепину

12 Март 2020 2020-03-12T12:03:20+03:00

Жители Приволжского бьют тревогу в связи с проблемами в школе №4

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Жители поселка Приволжский Энгельсского района Саратовской области написали открытое письмо губернатору Валерию Радаеву, председателю правительства Александру Стрелюхину, зампреду Роману Бусаргину, главе района Дмитрию Тепину.

Как сообщили «КП-Саратов» горожане, они просят разобраться в ситуации со школой №4.

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Год назад, 11 апреля, жители поселка встречались с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Тогда речь шла о расширении школы — либо реконструкции имеющегося корпуса, либо строительстве нового и объединении двух зданий.

- Почти год спустя данное решение остается неисполненным и не имеет обозначенных путей решения, — говорится в обращении.

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При этом старое здание построено в 1963 году, оно «имеет критический износ систем отопления, электропроводки, кровли, фундамента, что приводит к постоянному протеканию перекрытий, размораживанию стен, возникновению пожароопасных ситуаций, что приводит к невозможности его использования, безопасного для жизни, здоровья и обучения детей».

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С учетом прогноза числа обучающихся на 2020-2021 годы, детям придется посещать занятия в две смены.

В связи с этим жители Приволжского просят предоставить итоги оценки технического состояния корпуса здания школы. Также они предлагают определить оптимальный вариант переустройства старого здания или строительства нового. Средства на это, по мнению жителей, должны быть выделены из бюджета области или федерального в рамках нацпроекта «Образование».

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ИСТОЧНИК KP.RU