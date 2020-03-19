2020-03-19T18:05:26+03:00
Общество

Панков: Благотворительный проект Володина позволит сохранить «Спартак» для будущих поколений саратовцев

Спикер Госдумы посетил стадион и провел серьезный разговор
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков сегодня работает в Саратове вместе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Они посетили стадион «Спартак».

Николай Панков опубликовал в канале «Пара слов» пост о спортивном объекте.

- Чтобы саратовцы были здоровыми и спортивными, городу нужны современные стадионы. В Заводском районе по проекту Вячеслава Володина сейчас реконструируется стадион «Волга». Еще один стадион, старейший в Саратове, расположен в Октябрьском районе — это «Спартак». Он когда-то был главной ареной футбольных баталий и был так популярен, что на трибунах не хватало мест — зрители стояли вплотную к полю.

Восемь лет назад его удалось спасти от застройки и вернуть в муниципальную собственность. Но стадион много лет находился в аварийном состоянии, трибуны и поле практически разрушены. На то, чтобы сделать его современным, нужны большие средства, которых нет ни у города, ни у региона. Благотворительный проект Володина поможет сохранить это историческое наследие для будущих поколений. И вернуть ему спортивную славу, создать здесь условия для занятия всеми видами спорта.

Разговор на стадионе состоялся серьёзный и предметный: о графике работ, документах, расчетах, качестве реконструкции. Спикер всегда предельно конкретен — все должно быть четко, аргументированно и абсолютно прозрачно. Всегда поможет, но и спросит по делу с каждого, — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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