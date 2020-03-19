2020-03-19T17:17:07+03:00
Общество

Володин: Стадион «Спартак» в Саратове будет отображать расцвет советской эпохи

Строительство разделено на две очереди, завершение запланировано на 2021 год [видео]
Дарья Вострикова
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Володин приехал на стадион "Спартак" в СаратовеВолодин приехал на стадион "Спартак" в СаратовеФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 марта, председателю Госдумы Вячеславу Володину на стадионе «Спартак» в Саратове общественники рассказал о том, каким был стадион раньше.

- Все зависит от нас. Было же, то о чем говорите. А дальше? Взяли, оттяпали территорию под дома, под рынок взяли теннисный корт. Кто-то обогатился? Валерий Василевич, надо поблагодарить людей, что поле сохранили, благодаря им можем говорить о новой жизни стадиона, реконструкции. Раньше его границы простирались куда дальше, - сказал председатель Госдумы.

Володин отметил - надо сохранить территорию, провести реконструкцию. В этом году председатель ГД пообещал, что сделает все, чтобы восстановили два поля - основное и вспомогательное. Предложил объединить усилия с городом - мэр пусть вывезет все, что аварийное. Дороги и освещение надо сделать, чтоб в августе открыть стадион. Проект реконструкции отобразит то, что было, но с использованием новых технологий. Отображение той советской эпохи должно быть, когда стадион был в расцвете.

- Будущее должно быть в реконструкции. Чтоб здесь было все современно, - отметил Вячеслав Володин.

Подошел обманутый дольщик дома на Астраханской начал благодарить Вячеслава Володина, тот попросил не отвлекать от темы, он рад за них.

- Прежде чем приехать, смотрели проектную документацию, последняя - с приписками и удорожанием на 30%. Мы так ничего не построим. Мы должны сказать городу, что нельзя так. Нужно аргументированно объяснять, что и почему и сколько стоит, - сказал Вячеслав Володин.

К работам на стадионе, по его словам, приступят буквально с завтрашнего дня. В августе запустят первую очередь, вторую завершат на следующий год.

Володин на стадионе Спартак в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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