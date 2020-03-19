Рядом с высоткой на Мичурина не будет парковочных мест

19 Март 2020 2020-03-19T17:52:51+03:00

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На совещании с обманутыми дольщиками, которое состоится 20 марта в правительстве Саратовской области, планируют обсудить вопрос с ЖСК «ЖКХ-96» на улице Рамаева.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом было заявлено на рабочем совещании в областной думе.

Обсуждение вопроса вызвало серьезную дискуссию. Напомним, для возобновления строительства инвестор предложил увеличить этажность дома на Мичурина — до 25 этажей. Однако общественность возмутилась, и застройщик отозвал свое заявление.

Сперва на совещании было заявлено, что теперь этажность дома может составить максимум десять этажей. Но позже выяснилось, что и такую высотку возводить нельзя — рядом со зданием нет мест для парковок, невозможно будет проложить пожарный проезд.

Депутат Николай Бондаренко намекнул на коррупцию в мэрии, связанную с выдачей разрешений таких застроек.

Леонид Писной пошутил, что узкие улицы и кварталы остались в наследство от КПСС, чем спровоцировал крики и гвалт со стороны депутатов коммунистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU