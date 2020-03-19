Депутат обеспокоен, что отказ от высотки в центре Саратова помешает достройке проблемного дома

19 Март 2020 2020-03-19T14:06:17+03:00

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В Саратовской облдуме сегодня, 19 марта, обсуждают ситуацию с высотным домом на Мичурина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», застройщик подал заявление о снятии вопроса по изменению этажности. Это произошло после общественного резонанса и критики со стороны депутата Государственной думы Николая Панкова.

Депутат областной думы Леонид Писной отметил, что ранее обманутых дольщиков обнадежили возможностью достройки дома за счет увеличения этажности. Но когда выяснилось, что для реализации инвестпроекта необходимо возвести 87-метровый небоскреб в центре Саратова, это вызвало скандал.

- Сейчас нужно все начинать сначала, думать инвестору, где найти 300 млн рублей на реализацию проекта — высотка была призвана компенсировать затраты на достройку проблемного дома здесь, — заявил депутат.

Тем временем вопрос был снят с повестки. Заместитель главы администрации Антон Корнеев заявил, что не значет о мотивах собственника отказаться от своих планов до возведению небоскреба. Это его право.

- Любой собственник земельного участка может обратиться с такой просьбой. Порядок для всех один, — заявил на рабочем совещании Антон Корнеев.

До сих пор администрация не успела дать разрешения на строительство высотки, так как не были проведены общественные слушания. Так что теперь инвестор имеет право построить дом на высоту 10 этажей.

По словам Леонида Писного, это приведет к тому, что инвестор не исполнит обязательств перед дольщиками ЖСК «ЖКХ-96» на пересечении улиц Рамаева и Мичурина.

Антон Корнеев заявил, что этого не произойдет, так как инвестор будет достраивать проблемный дом за счет компенсационных участков,

Депутаты поинтересовались, можно ли избежать в будущем повторения попыток завтройки высотками исторического центра Саратова. По мнению Корнеева, для этого необходимо больше информации в СМИ. В то же время депутаты считают, что на общественные обсуждения, которые часто проходят по утрам в будние дни, приходят только «бюджетники подневольные».

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ИСТОЧНИК KP.RU