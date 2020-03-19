2020-03-19T14:06:17+03:00
Общество

Депутат обеспокоен, что отказ от высотки в центре Саратова помешает достройке проблемного дома

Его заверили, что инвестор получит компенсационные участки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Антон КорнеевАнтон КорнеевФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратовской облдуме сегодня, 19 марта, обсуждают ситуацию с высотным домом на Мичурина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», застройщик подал заявление о снятии вопроса по изменению этажности. Это произошло после общественного резонанса и критики со стороны депутата Государственной думы Николая Панкова.

Депутат областной думы Леонид Писной отметил, что ранее обманутых дольщиков обнадежили возможностью достройки дома за счет увеличения этажности. Но когда выяснилось, что для реализации инвестпроекта необходимо возвести 87-метровый небоскреб в центре Саратова, это вызвало скандал.

- Сейчас нужно все начинать сначала, думать инвестору, где найти 300 млн рублей на реализацию проекта — высотка была призвана компенсировать затраты на достройку проблемного дома здесь, — заявил депутат.

Тем временем вопрос был снят с повестки. Заместитель главы администрации Антон Корнеев заявил, что не значет о мотивах собственника отказаться от своих планов до возведению небоскреба. Это его право.

- Любой собственник земельного участка может обратиться с такой просьбой. Порядок для всех один, — заявил на рабочем совещании Антон Корнеев.

До сих пор администрация не успела дать разрешения на строительство высотки, так как не были проведены общественные слушания. Так что теперь инвестор имеет право построить дом на высоту 10 этажей.

По словам Леонида Писного, это приведет к тому, что инвестор не исполнит обязательств перед дольщиками ЖСК «ЖКХ-96» на пересечении улиц Рамаева и Мичурина.

Антон Корнеев заявил, что этого не произойдет, так как инвестор будет достраивать проблемный дом за счет компенсационных участков,

Депутаты поинтересовались, можно ли избежать в будущем повторения попыток завтройки высотками исторического центра Саратова. По мнению Корнеева, для этого необходимо больше информации в СМИ. В то же время депутаты считают, что на общественные обсуждения, которые часто проходят по утрам в будние дни, приходят только «бюджетники подневольные».

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские трамваи и троллейбусы раскрасят в честь Дня Победы
Прокуратура проверяет снос уникального дома на Комсомольской
В Саратове горел стадион «Локомотив»
Мужчина приехал в гости к двоюродному брату в Саратовский район и зарезал его
МегаФон открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам
В Саратове обсудили разрушение «России»
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Депутат обеспокоен, что отказ от высотки в центре Саратова помешает достройке проблемного дома
В Вольске работникам предприятия выплатили 91 тыс. рублей долгов по зарплате
Панков: Поправка Володина не позволит вандалам уйти от ответственности
Андрей Воробьев: Главное, успеть сказать «Спасибо» лично ветеранам ВОВ!
Коронавирус: Саратовский облсуд будет рассматривать только безотлагательные дела
В Саратове молодой водитель на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионера
Полицейские Балакова объявили сбор средств на лечение тяжелобольного коллеги
В Саратове для врачей скорой помощи закупают 50 противочумных костюмов