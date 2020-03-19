Вячеслав Володин будет работать в Саратове

19 Март 2020 2020-03-19T16:58:24+03:00

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Сегодня, 19 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит две точки в Саратове. Об этом сообщили в группе сторонников в Instagram.

Одним из объектов станет стадион «Спартак». Он был открыт в 1928 году под названием «Труд» и получил современное наименование в 1977 году.

Многие жители писали в паблик в инстаграме volodin.saratov в общественную приемную председателя Госдумы и просили о возрождении стадиона.

В прошлом году председатель Госдумы вышел с инициативой реконструкции и взял на себя вопрос финансирования. Проект будет реализован как благотворительный.

Сейчас начались подготовительные работы, сносят аварийные трибуны. Конструкция находится в ветхом состоянии и представляет угрозу для людей.

В ближайшее время средства на реконструкцию поступят в регион. После завершения работ занятия спортом на стадионе и посещение зимнего катка останется бесплатным для жителей.

Также Вячеслав Володин осмотрит строительную площадку пляжа в Саратове.

Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от Шелковичной улицы до 2-й Садовой началась в прошлом году.

Подрядчик ООО «Тандем Проект», выполняющий строительно-монтажные работы на объекте, нарушил график выполнения работ, поэтому контракт с ним 13 февраля 2020 года расторгли.

Объявлен новый аукцион, 23 марта будет заключен контракт с ООО «ППС ЛЕЕСТР».

Планируемый срок ввода объекта — 2020 год.

Инициатором появления пляжа был Вячеслав Володин, он несколько раз встречался с членами общественного совета и строителями на месте проводимых работ.

Участок новой набережной, строительство пляжа, обновленные проспект Кирова и Волжская станут частью самого длинного пешеходного кольца Европы.

Идею создания восьмикилометровой пешеходной зоны озвучил Вячеслав Володин в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU