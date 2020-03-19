Похищенную в Саратове девочку нашли у отца

19 Март 2020 2020-03-19T17:03:23+03:00

Он отвез ее в Заводской район

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Найдена похищенная в Саратове девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, установлено местонахождение ребенка.

Шестилетнюю Настю обнаружили у ее родного отца в Заводском районе Саратова.

- По данному факту начата проверка, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, девочку похитили вечером 18 марта около ее дома на Батавина, 14, где она гуляла с тетей. Мать ребенка написала заявление в полицию, что к похищению может быть причастен ее бывший муж, но потом изменила мнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU