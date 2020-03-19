Выскочил из подъезда, схватил и убежал: В Саратове бомж похитил шестилетнюю девочку

Вечером 18 марта в поселке Солнечный-2 Саратова был похищен ребенок — шестилетняя Настя.

Как рассказала «КП-Саратов» волонтер благотворительного движения «Душа» Лилия Новикова, ЧП случилось на улице Батавина около семи вечера.

- Ксения Урядова, мама Насти, утром ушла на работу, оставив ее со своей сестрой Евгенией. Вечером тетя пошла гулять с девочкой. Когда они возвращались, из подъезда их дома на Батавина, 14, вышел мужчина, схватил Настю и убежал. На крики Евгении тот огрызался, требовал заткнуться, — рассказала Лилия Новикова.

Ксения Урядова, мама девочки

Плохое зрение тети не позволило ей опознать мужчину. Она разглядела, что тот неопрятного вида, выглядит как бездомный. По росту и телосложению он был похож на бывшего мужа Ксении. Поэтому первоначальная версия была такова, что девочку похитил отец. Такое заявление и было сделано в полицию Кировского района.

Заявление о похищении ребенка

- В Кировский РОВД поступило заявление от гражданки 1987 года рождения, что мужчина забрал своего ребенка. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, — заявили в пресс-службе УМВД Саратова.

Квитанция о приеме заявления в полиции

Волонтеры своими силами всю ночь искали девочку. Они проверили возможные места обитания бомжей, но розыск ни к чему не привел. Однако утром тетя начала подробнее описывать похитителя, и мать девочки пришла к выводу, что это не ее бывший муж. Поэтому они отправились в полицию снова, но там, по словам Лилии Новиковой, повторное заявление отказались принимать.

Мама Насти с бывшим мужем

Тогда женщины отправились в областное ГУ МВД.

- Там на них накричали, буквально обвинили в даче ложных показаний, — рассказала Лилия Новикова.

Сейчас мать девочки находится дома, она в шоке от случившегося и принимает успокоительные. По словам волонтера, Ксения Урядова пишет во все инстанции с призывом начать поиски ее дочери, вплоть до администрации Президента России.

Соответствующее обращение поступило в приемную Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней.

- Заявление поступило, мы начали его отрабатывать, — подтвердила детский омбудсмен.

Шестилетнюю Настю всю ночь искали волонтеры

Лилия Новикова также рассказала, что добровольцы обнаружили в подъезде дома, откуда вышел мужчина, смятую банку из-под пива и недоеденный хлеб. Волонтеры предположили, что похититель мог поджидать ребенка.

Шестилетняя Настя на момент пропажи была одета в фиолетовую куртку, желтые штаны и сиреневую шапку. У девочки не было при себе телефона. Также у нее проблемы с сердцем. Всем, кто может сообщить информацию о ребенке, просят обращаться по телефонам: +7 953-634-46-48 или 02.

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