2020-03-18T09:59:05+03:00
Общество

Панков о строительстве высотки в центре Саратова: Лазеек в законе быть не должно

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Площадка под строительство высоткиПлощадка под строительство высотки
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В своем канале "Пара слов" депутат Госдумы Николай Панков выступил за запрет строительства еще одной 25-этажной высотки в историческом центре Саратова.

Если закон позволяет строить в городе резервации, то это не закон. Или хуже, он не защищает граждан, а значит, позволяет создавать коррупционные схемы. И депутаты от фракции ЕР должны эту лазейку прикрыть.

Говорю о ситуации со строительством 25-этажного дома на пересечении улиц Челюскинцев и Мичурина. Обойдя запрет на возведение здесь зданий выше 10 этажей, можно лишь ухудшить условия проживания граждан. Нехватка мест в школах, детсадах, отсутствие парковок и другой инфраструктуры – эти проблемы власть хочет по старой привычке сбросить на жителей? Это неправильно.

Если принято решение о запрете высотной застройки, то в законе лазеек быть не должно. Избранность всегда порождает коррупцию в строительной сфере. Свалить неудачи на прежнюю городскую власть не получится. Сегодня каждый пишет сам себе историю свою. И нужно прекратить «разруливать» вопросы в чьих-то интересах за счет жителей.

Однозначно надо решать проблемы обманутых дольщиков. Но не за счет расселения людей в высотные резервации. Не надо создавать конфликт между двумя категориями наших жителей. Ничто не мешает рассмотреть варианты с предоставлением земельного участка в другом микрорайоне города, или с расселением старого дома за счет бюджета. Надо искать полностью законные и эффективные схемы, которые помогут создать достойные условия для проживания людей.

Вместе с жителями будем добиваться приостановления строительства высотки. Главное решить вопрос об устранении лазеек в законе . Это должны сделать областные, городские депутаты совместно с местной властью. - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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