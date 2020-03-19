2020-03-19T12:20:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Официально: Ни одного случая заражения коронавирусом в Саратовской области не зафиксировано

Замруководителя Роспотребнадзора объяснила, кому нужно сдавать анализ на коронавирус
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Сдать анализ на коронавирус COVID-19 можно только по направлению врача. Сейчас такие анализы в Саратовской области делаются тем, кто прибыл недавно из стран, где инфекция уже распространилась. Об этом заявила на пресс-конференции 19 марта Надежда Матвеева, замруководителя регионального Роспортребнадзора.

По словам Матвеевой, все исследования проходят молекулярно-биологическими методами и требуют времени, экспресс-тестов не разработано. Сейчас в регионе свыше 250 человек находятся под наблюдением врачей и их проверяют на наличие заражения. Цифра растет каждый день – еще в начале недели речь шла о 145 гражданах.

- Ни одного случая заражения коронавирусом в Саратовской области не зафиксировано, - официально заявила замруководителя Роспотребнадзора.

Прибывших из-за рубежа граждан вычисляют с помощью данных МВД и информации, которую передают в федеральную службу из терминала F аэропорта Шереметьево.

Матвеева отметила, что сейчас нет возможности предсказать, когда эпидемия пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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