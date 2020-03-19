Саратовцы не смогут ходить на прием к судебным приставам

19 Март 2020 2020-03-19T11:35:21+03:00

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С 19 марта прием жителей Саратовской области у судебных приставов ограничен.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, ограничения действуют с 19 марта как в подразделениях территориальных органов ФССП России, так и в центральном аппарате.

Гражданам советуют воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте, обращаться в письменной форме или через интернет-приемную.

Напомним, что ранее жителей региона просили воздержаться от посещения здания саратовского областного суда.

Причиной ограничений является санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU