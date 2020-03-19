Саратовцы не смогут ходить на прием к судебным приставам
С 19 марта прием жителей Саратовской области у судебных приставов ограничен.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, ограничения действуют с 19 марта как в подразделениях территориальных органов ФССП России, так и в центральном аппарате.
Гражданам советуют воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте, обращаться в письменной форме или через интернет-приемную.
Напомним, что ранее жителей региона просили воздержаться от посещения здания саратовского областного суда.
Причиной ограничений является санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU