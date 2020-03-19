2020-03-19T11:34:43+03:00
Общество

Минтранс закупает два катера для «речного такси» за 17,6 млн рублей

Планируется, что катера будут возить туристов до аэропорта «Гагарин»
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Министерство транспорта выступило заказчиком поставки двух прогулочных катеровМинистерство транспорта выступило заказчиком поставки двух прогулочных катеров
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На портале госзакупок накануне, 18 марта, появился лот на поставку «пассажирских судов для обеспечения перевозок пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Саратовской области для коммерческого использования». Планируется закупить два катера, начальная цена закупки — 17 млн 639 тыс. 733,34 рубля.

Подать заявки на участие продавцы могут до 30 марта, сам аукцион состоится 31 марта.

Согласно требованиям заказчика, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, суда должны быть поставлены до 1 августа 2020 года.

Катера должны быть не менее 8,2 м длиной, с двигателем мощностью не менее 230 лошадиных сил. Оба плавсредства обязаны быть новыми, производства 2020 года. Кроме двух членов экипажа, здесь надо умещаться еще десяти пассажирам с багажом.

В минтрансе «КП-Саратов» уточнили, что эти катера будут работать на коммерческой основе для перевозки туристов от Саратова до пристани в селе Сабуровка, рядом с аэропортом «Гагарин». Катера будут курсировать не по расписанию, а в режиме «речного такси», в зависимости от наличия заказов.

Начаться перевозки должны уже с августа. Стоимость поездки на таком катере пока не раскрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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