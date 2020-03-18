2020-03-18T18:26:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Наумов попросил у главы Минздрава РФ помочь с поставками масок и машин «скорой помощи»

На встрече с министром здравоохранения зампред саратовского правительства обсудил вопросы строительства современного противотуберкулезного санатория в Саратовской области
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Сергей НаумовСергей Наумов
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Сегодня, 18 марта 2020 г., по поручению губернатора области Валерия Радаева зампред регионального правительства Сергей Наумов принял участие в рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Обсуждались вопросы подготовки к строительству на территории нашего региона нового противотуберкулезного диспансера на 700 мест. Инициативу о его строительстве выдвинул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Планируется, что здесь будут применять новейшие методики диагностики, лечения туберкулеза в современных условиях. Михаил Мурашко предложил максимально ускорить процесс подготовки необходимой документации для включения данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий год.

Как стало известно «КП-Саратов» министр также пообещал оказать содействие в обновлении парка автомобилей областной службы скорой медицинской помощи. В последние годы в регион было поставлено более 300 санитарных автомобилей при этом на сегодняшний день необходимо еще 89 автомобилей скорой медпомощи.

Сергей Наумов доложил министру о превентивных мероприятиях, по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Создан оперативный штаб, который координирует деятельность всех служб и ведомств, осуществляет наблюдение и принимает необходимые управленческие решения. В медицинских учреждениях региона готовы к любому развитию ситуации, имеется запас необходимых лекарственных средств, медицинских аппаратов. Работа по данному направлению Михаилом Мурашко оценена как удовлетворительная.

Вместе с тем, у в федерального центра попросили содействия в дополнительном приобретении средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских, дезинфицирующих средств, а также медицинского оборудования для первичной диагностики для пополнения запасов.

- Михаил Альбертович оценил ситуацию в регионе, назвав ее вполне контролируемой, внимательно выслушал наши просьбы и пообещал помочь. И что самое важное – он дал установки по усилению отдельных обсуждаемых направлений, которые мы принимаем к немедленному исполнению.

От имени губернатора я поблагодарил главу федерального минздрава за неоценимую помощь и поддержку, которую на протяжении последних лет возглавляемое им ведомство оказывает Саратовской области в решении насущных задач. Надеюсь и верю, что наше взаимодействие будет продолжено в том же ключе и в том же направлении, что и сейчас – улучшения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи гражданам, - прокомментировал рабочую встречу с Михаилом Мурашко зампред Сергей Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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