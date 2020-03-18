2020-03-18T16:17:21+03:00
Общество

Швакова: Пустые полки в магазинах - это не дефицит, а результат искусственно созданной паники

В некоторых магазинах продавцы просто не успевают выкладывать товары на полки
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Юлия ШваковаЮлия ШваковаФото: Александр Уриевский
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В период с 15 по 18 марта торговые сети в Саратовской области действительно отмечают увеличение спроса на некоторые группы товаров: сахар, макаронные изделия, крупу и муку. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития Саратовской области.

При этом объемы запасов основных продовольственных товаров по скоропортящейся группе составляют от 9 до 14 дней торговли, по товарам с длительными сроками хранения - от 13 до 115 дней.

В случае ажиотажного спроса сети смогут подвезти со своих оптовок товары вне графика, докупить продукты, в том числе и саратовских производителей.

- Сообщения об отсутствии продуктов в торговых сетях - это результат искусственно созданной паники. Временное отсутствие некоторых групп товаров на полках в торговых залах говорит не о дефиците товаров, а лишь о том, что их выкладка происходит в соответствии с внутренней логистикой каждого торгового объекта, - отметила министр экономического развития области Юлия Швакова.

Регион может самостоятельно обеспечить себя большинством продовольственных товаров первой необходимости. Имеющиеся складские запасы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области по отдельным продовольственным товарам оценивается на уровне свыше 2,5 месяцев торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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