2020-03-18T13:20:37+03:00
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Все учреждения культуры в Саратовской области закрылись для посетителей

Приказ издала региональный министр культуры Татьяна Гаранина
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Театр кукол "Теремок" и так сократил деятельность из-за ремонта, теперь закрылись и все коллегиТеатр кукол "Теремок" и так сократил деятельность из-за ремонта, теперь закрылись и все коллеги
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Приказ о деятельности подведомственных министерству культуры области организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции опубликован на сайте минкульта.

Руководителям предписано замерять температуру тела работнкиов, обеспечить их средствами дезинфекции. Кроме этого предписано ограничить командировки по РФ и полностью запретить поездки в зарубежные служебные командировки, а также отказаться от приема и контактов с гостями из-за рубежа. Всех кого можно, предлагается перевести на удаленный режим работы, остальным работникам - ограничить проведение очных совещаний.

Руководителям государственных областных музеев, библиотек, театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств, а также кинотеатрам - приостановить допуск посетителей.

- Меры будут действовать до отдельного указания министерства культуры области об их отмене, - сообщили в минкульте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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