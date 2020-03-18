Все учреждения культуры в Саратовской области закрылись для посетителей
Приказ о деятельности подведомственных министерству культуры области организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции опубликован на сайте минкульта.
Руководителям предписано замерять температуру тела работнкиов, обеспечить их средствами дезинфекции. Кроме этого предписано ограничить командировки по РФ и полностью запретить поездки в зарубежные служебные командировки, а также отказаться от приема и контактов с гостями из-за рубежа. Всех кого можно, предлагается перевести на удаленный режим работы, остальным работникам - ограничить проведение очных совещаний.
Руководителям государственных областных музеев, библиотек, театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств, а также кинотеатрам - приостановить допуск посетителей.
- Меры будут действовать до отдельного указания министерства культуры области об их отмене, - сообщили в минкульте.
ИСТОЧНИК KP.RU