НИИ «Микроб»: За зиму на Кумысной поляне уничтожили 76% мышей

18 Март 2020 2020-03-18T12:19:10+03:00

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По оценке экспертов ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора эффективность зимней обработки - дератизации на территории природного парка «Кумысная поляна» составила 76%.

Количество выживших грызунов сейчас ниже среднемноголетних показателей численности. Об этом сообщили в региональном минприроды и экологии.

Ранняя весна позволила уже сейчас начать благоустройство природного парка. Очищать от мусора и зарослей будут в первую очередь места массового отдыха, вдоль дорог, тропинок и у родников.

Уще собран мусор с площади более 400 га, очищено 14 парковок автотранспорта, отремонтировано 5 лавочек. Еще 6,5 га леса очистили от захламленности.

Напомним, почти 2 тысяч саратовцев подхватили в минувшем 2019 году мышиную лихорадку. Основным ее источником в городской черте стал парк «Кумысная поляна».

За январь и февраль 2020 года уже зафиксировано 113 случаев мышиной лихорадки в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU