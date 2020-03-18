Фейки про короновирус: саратовцев пугают дезинфекцией с вертолетов

18 Март 2020 2020-03-18T08:30:02+03:00

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Вчера, 17 марта, в соцсетях появилось тревожное фейк-сообщение.

- Сегодня в 23:00 и до 5:00 утро вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части. В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!! — гласит текст сообщения, например в группе «Лизонька».

Текст люди воспринимают по-разному: либо смеются над проблемой, либо начинают паниковать.

В паблике «Саратов онлайн» анонимный гражданин удивился мытью бордюров, заборов и тротуаров. Хотя это рядовая процедура, которая никак не относится к защите города якобы химикатами от короновирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767083" frameborder="0"></iframe> В Саратове моют мост на 3-й Дачной.! другой источник

Горожанин Данила Смыслов напугался «распылению чего-то на мосту на 3-й Дачной» и опубликовал видео. На кадрах отчетливо видно, как рабочий всего лишь моет мост водой из шланга.

Саратовцы посмеялись над этим и призвали автора записи не наводить панику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="180" height="320" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767085" frameborder="0"></iframe> В Саратове моют тротуары.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU