Энгельс опередил Саратов в выборе троллейбусов из Москвы
Володин о троллейбусах для Саратова и Энгельса.
Саратов вместо 50 троллейбусов из Москвы получит только 20.
Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, видео опубликовано в группе volodin.saratov в соцсети Instagram.
По словам спикера ГД, Москва высвободила 200 троллейбусов в связи с заменой парка. При этом Саратову планировалось выделить 50 из них. Но так как ранее аналогично полученные троллейбусы были распилены на металл и проданы, то в итоге наш город получит только десять машин. Остальные в равных долях получат Балаково и Энгельс.
Причем первыми поехали выбирать троллейбусы именно представители Энгельса, потом — Балакова.
- Вот в чем проблема, — подчеркнул Володин.
Он призвал задавать вопрос, почему так случилось, «тем, кто так долго думал».
ИСТОЧНИК KP.RU