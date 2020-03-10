Энгельс опередил Саратов в выборе троллейбусов из Москвы

10 Март 2020 2020-03-10T10:45:08+03:00

Володин о троллейбусах для Саратова и Энгельса.

Он получит в два раза больше машин [видео]

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Саратов вместо 50 троллейбусов из Москвы получит только 20.

Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, видео опубликовано в группе volodin.saratov в соцсети Instagram.

По словам спикера ГД, Москва высвободила 200 троллейбусов в связи с заменой парка. При этом Саратову планировалось выделить 50 из них. Но так как ранее аналогично полученные троллейбусы были распилены на металл и проданы, то в итоге наш город получит только десять машин. Остальные в равных долях получат Балаково и Энгельс.

Причем первыми поехали выбирать троллейбусы именно представители Энгельса, потом — Балакова.

- Вот в чем проблема, — подчеркнул Володин.

Он призвал задавать вопрос, почему так случилось, «тем, кто так долго думал».

ИСТОЧНИК KP.RU