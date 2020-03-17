Следователи просят жителей Заводского района помочь найти мать выброшенного младенца
В Саратове ищут мать ребенка, выброшенного на улице в Заводском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас продолжаются проверки, которые должны установить причину смерти младенца и родился ли он живым или мертвым.
Напомним, тело новорожденной девочки, завернутой в пеленки, утром 12 марта обнаружила местная жительница рядом с заброшенным сараем на Омской, 21. Признаков насильственной смерти на теле не найдено.
Сейчас все силы следователей брошены на розыск роженицы. Подключены медицинские учреждения Саратова и области. Также правоохранители просят помощи и жителей, особенно, Заводского района.
- Внимание мог привлечь тот факт, что кто-либо из проживающих поблизости женщин имел явные анатомические признаки беременности, разрешившейся в марте 2020 года, однако с ребенком роженицу не видели, либо кто-то из беременных женщин внезапно перестал появляться по постоянному месту жительства, — отметили в СУ СКР.
Всех, кто может прояснить ситуацию, просят обращаться в следственный отдел по Заводскому району Саратов по адресу: улица Чапаева, дом №68/70 и телефонам: 8 (845-2) 74-15-33, 7-986-990-00-36.
ИСТОЧНИК KP.RU