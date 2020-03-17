2020-03-17T14:14:23+03:00
Происшествия

Следователи просят жителей Заводского района помочь найти мать выброшенного младенца

Кто-то мог видеть беременную женщину
Екатерина Семенова
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Труп ребенка нашли у заброшенного сарая на Омской. Фото СУ СКР по Саратовской областиТруп ребенка нашли у заброшенного сарая на Омской. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове ищут мать ребенка, выброшенного на улице в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас продолжаются проверки, которые должны установить причину смерти младенца и родился ли он живым или мертвым.

Напомним, тело новорожденной девочки, завернутой в пеленки, утром 12 марта обнаружила местная жительница рядом с заброшенным сараем на Омской, 21. Признаков насильственной смерти на теле не найдено.

Сейчас все силы следователей брошены на розыск роженицы. Подключены медицинские учреждения Саратова и области. Также правоохранители просят помощи и жителей, особенно, Заводского района.

- Внимание мог привлечь тот факт, что кто-либо из проживающих поблизости женщин имел явные анатомические признаки беременности, разрешившейся в марте 2020 года, однако с ребенком роженицу не видели, либо кто-то из беременных женщин внезапно перестал появляться по постоянному месту жительства, — отметили в СУ СКР.

Всех, кто может прояснить ситуацию, просят обращаться в следственный отдел по Заводскому району Саратов по адресу: улица Чапаева, дом №68/70 и телефонам: 8 (845-2) 74-15-33, 7-986-990-00-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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