В Саратове найден труп новорожденного

12 Март 2020 2020-03-12T14:17:27+03:00

В Саратове найден труп младенца. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Саратове сегодня утром, 12 марта, найден труп новорожденного ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочку обнаружили в Заводском районе, около заброшенного сарая неподалеку от дома №21 по улице Омская.

Тело малышки, завернутое в пеленки, нашла случайная прохожая. Она сразу сообщила в полицию о случившемся.

На место оперативно выехали следователи СУ СКР региона. Эксперт провел исследование и осмотр местности.

Малышка была завернута в пеленки. Фото СУ СКР по Саратовской области

После окончания доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU