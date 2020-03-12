В Саратове найден труп новорожденного
В Саратове сегодня утром, 12 марта, найден труп новорожденного ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочку обнаружили в Заводском районе, около заброшенного сарая неподалеку от дома №21 по улице Омская.
Тело малышки, завернутое в пеленки, нашла случайная прохожая. Она сразу сообщила в полицию о случившемся.
На место оперативно выехали следователи СУ СКР региона. Эксперт провел исследование и осмотр местности.
Малышка была завернута в пеленки. Фото СУ СКР по Саратовской области
После окончания доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU