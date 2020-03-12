2020-03-12T14:17:27+03:00
Происшествия

В Саратове найден труп новорожденного

Девочку нашла прохожая
Екатерина Семенова
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В Саратове найден труп младенца. Фото СУ СКР по Саратовской областиВ Саратове найден труп младенца. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове сегодня утром, 12 марта, найден труп новорожденного ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочку обнаружили в Заводском районе, около заброшенного сарая неподалеку от дома №21 по улице Омская.

Тело малышки, завернутое в пеленки, нашла случайная прохожая. Она сразу сообщила в полицию о случившемся.

На место оперативно выехали следователи СУ СКР региона. Эксперт провел исследование и осмотр местности.

Малышка была завернута в пеленки. Фото СУ СКР по Саратовской области

Малышка была завернута в пеленки. Фото СУ СКР по Саратовской области

После окончания доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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