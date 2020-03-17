В Саратовской области создан оперативный штаб по предотвращению коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:59:56+03:00

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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области создало оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

Его целями являются: реагирование на ситуацию, взаимодействие по этому вопросу со спортивными федерациями, школами, молодежными общественными организациями и движениями региона.

На сайте министерства будут сообщать о переносе или отмене спортивных мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU