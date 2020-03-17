В Саратовской области создан оперативный штаб по предотвращению коронавируса
Названо несколько целей работы
Изменить размер текста:
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области создало оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.
Его целями являются: реагирование на ситуацию, взаимодействие по этому вопросу со спортивными федерациями, школами, молодежными общественными организациями и движениями региона.
На сайте министерства будут сообщать о переносе или отмене спортивных мероприятий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратове создан совет по противодействию коронавирусу
Сегодня прошло совещание в правительстве
ИСТОЧНИК KP.RU