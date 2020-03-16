В Саратове создан совет по противодействию коронавирусу

16 Март 2020 2020-03-16T17:01:56+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 16 марта, прошло совещание по профилактике коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, совещание провел Валерий Радаев, на нем присутствовали зампреды и профильные министры.

По словам главы Роспотребнадзора Ольги Кожановой, сейчас в регионе под медицинским наблюдением находятся 54 человека, которые приехали из стран, неблагополучных по заболеваемости. Обследовано на коронавирус 145 человек, у них не выявлено инфекции. При этом тесты проводятся на базе саратовского института «Микроб», лаборатория работает круглосуточно, материалы имеются в достаточном количестве.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что больницы готовы к приему пациентов с коронавирусом, есть возможность установки дополнительных коек в случае необходимости. Имеется запас лекарств и дезинфицирующих средств.

Ирина Седова, министр образования, рассказала, что все школы Энгельсского и Балаковского районов, а также восемь школ в других районах закрыты на карантин по ОРВИ. Всем муниципалитетам рекомендовано перевести образовательные учреждения на дистанционное обучение. Напомним, в Саратове отказались от этой меры.

В магазинах и на предприятиях пищевой промышленности достаточный запас продуктов и сырья. Об этом заявила министр экономического развития Юлия Швакова. Кроме того, с сегодняшнего дня сняты все ограничения на логистику для машин, которые доставляют товары первой необходимости.

- Работать нужно на опережение. Медицинские работники должны пройти необходимое обучение, уметь оказывать помощь заболевшим коронавирусом. Необходимо решить вопрос наличия масок и дезинфицирующих средств в аптеках, постоянно держать на контроле ситуацию с запасами товаров. Перебоев со снабжением быть не должно, потому что никаких оснований для этого нет. Все наши действия должны быть синхронизированы, бдительность — превыше всего, — заявил губернатор Валерий Радаев.

Он также дал поручение зампреду Сергею Наумову, что необходимо усилить информирование через официальные сайты, горячие линии министерств и ведомств и социальные сети. Особое внимание должно быть уделено рекомендациям медиков по профилактике заболевания.

- Каждый житель должен четко знать алгоритм действий в случае появления тревожных симптомов, — отметил губернатор.

Также с завтрашнего дня в Саратовской области начинает работу координационный совет по противодействию коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU