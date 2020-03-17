Житель Энгельса испугался стаи собак
Сегодня, 17 марта, житель Энгельса Артем Вакулин написал в паблике «Энгельс Онлайн» соцсети «ВКонтакте» о стае собак, которая напугала его на улице 148-й Черниговской дивизии.
Мужчина рассказал, что на улице было примерно 20 особей, «успел прыгнуть в машину, а то порвали бы».
Гражданин задал риторический вопрос: куда бежать от четвероногих во время нападения?
В комментариях под записью мнения разделились: от категоричного «отстрелять животных» до «накормить» и слов, что стоящие собаки не обязательно несут в себе угрозу.
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ИСТОЧНИК KP.RU