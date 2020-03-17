В Балакове в столкновении иномарок пострадала женщина
ДТП случилось на улице Заводская
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В Балакове на улице Заводская вечером 16 марта две иномарки не поделили дорогу. В результате пассажирка одного из авто оказалась в больнице.
ДТП случилось в 20:40 у дома №21 на Заводской. За рулем Toyota Camry 37-летний мужчина не рассчитал скорость и дистанцию и столкнулся с Volkswagen Polo, который двигался в попутном направлении.
После этого авто отлетело в хозпостройку, уточнили в областной ГИБДД.
Прибывшие медики госпитализировали 60-летнюю пассажирку немецкого авто.
ИСТОЧНИК KP.RU