В Балакове в столкновении иномарок пострадала женщина

17 Март 2020 2020-03-17T09:01:45+03:00

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В Балакове на улице Заводская вечером 16 марта две иномарки не поделили дорогу. В результате пассажирка одного из авто оказалась в больнице.

ДТП случилось в 20:40 у дома №21 на Заводской. За рулем Toyota Camry 37-летний мужчина не рассчитал скорость и дистанцию и столкнулся с Volkswagen Polo, который двигался в попутном направлении.

После этого авто отлетело в хозпостройку, уточнили в областной ГИБДД.

Прибывшие медики госпитализировали 60-летнюю пассажирку немецкого авто.

ИСТОЧНИК KP.RU