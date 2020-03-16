Ольгу Сынкину выдвигают в депутаты Саратовской облдумы
Ранее она выиграла предварительное голосование
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Партия «Единая Россия» решила выдвигать Ольгу Сынкину кандидатом в депутаты на довыборах в Саратовскую областную думу.
Такое решение приняли сегодня, 16 марта, на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России».
Напомним, ранее Сынкина выиграла предварительное голосование по одномандатному избирательному округу №7 Ленинского района Саратова. Она набрала 59% голосов.
Скоро документы для выдвижения кандидата в депутаты направят в областную избирательную комиссию.
ИСТОЧНИК KP.RU