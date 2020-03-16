2020-03-16T16:13:28+03:00
Общество

Ольгу Сынкину выдвигают в депутаты Саратовской облдумы

Ранее она выиграла предварительное голосование
Ольга Симонова
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Партия «Единая Россия» решила выдвигать Ольгу Сынкину кандидатом в депутаты на довыборах в Саратовскую областную думу.

Такое решение приняли сегодня, 16 марта, на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России».

Напомним, ранее Сынкина выиграла предварительное голосование по одномандатному избирательному округу №7 Ленинского района Саратова. Она набрала 59% голосов.

Скоро документы для выдвижения кандидата в депутаты направят в областную избирательную комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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