На праймериз ЕР в Ленинском районе 3% избирателей проголосовали более чем за одного кандидата
Оргкомитет утвердил результаты предварительного голосования «Единой России» в Ленинском районе Саратова 9 февраля. Большинство голосов набрала директор ДК «Россия» Ольга Сынкина.
Выбиралась кандидатура для последующего выдвижения на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7.
На счетные участки пришло 3574 человека.
После подсчета голосов результаты распределились следующим образом: индивидуальный предприниматель Анастасия Бобылева получила 9% голосов, главный специалист отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской Думы Никита Дудник – 8% голосов, индивидуальный предприниматель Александр Маслов – 27% голосов, директор ДК «Россия» Ольга Сынкина – 59% голосов.
Голосование было рейтинговым, избиратели могли поставить галочку напротив сразу нескольких фамилий. Таким образом суммарно четверо кандидатов набрали 103%.
ИСТОЧНИК KP.RU