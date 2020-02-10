2020-02-10T09:54:31+03:00
Политика

На праймериз ЕР в Ленинском районе 3% избирателей проголосовали более чем за одного кандидата

четверо кандидатов получили 103% голосов пришедших на предварительное голосование
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Оргкомитет утвердил результаты предварительного голосования «Единой России» в Ленинском районе Саратова 9 февраля. Большинство голосов набрала директор ДК «Россия» Ольга Сынкина.

Выбиралась кандидатура для последующего выдвижения на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7.

На счетные участки пришло 3574 человека.

После подсчета голосов результаты распределились следующим образом: индивидуальный предприниматель Анастасия Бобылева получила 9% голосов, главный специалист отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской Думы Никита Дудник – 8% голосов, индивидуальный предприниматель Александр Маслов – 27% голосов, директор ДК «Россия» Ольга Сынкина – 59% голосов.

Голосование было рейтинговым, избиратели могли поставить галочку напротив сразу нескольких фамилий. Таким образом суммарно четверо кандидатов набрали 103%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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